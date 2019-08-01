нужно разработать персонаж бренда, персонализировать бренд как будет персонаж: -ему нужно сделать стикеры в телеграмм -анимированые банера -разного рода скетчи -рекламные постеры -Оформить графический прайс лист, чтобы была крутая страница на форуме
Сменить размер макетов для внутренних баннеров
В двух готовых баннерах нужно изменить высоту, ширину оставляя прежней. Что в первом, что во втором баннере высота должна составлять 3150 мм. Размер маленького баннера 2740х3150 мм, размер большого 5480х3150 м
Ссылка на макеты:
Выбранный исполнитель
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