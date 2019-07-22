Разработать персонаж бренда

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Закрыт8 заявок202 просмотра

нужно разработать персонаж бренда, персонализировать бренд

как будет персонаж:

-ему нужно сделать стикеры в телеграмм

-анимированые банера

-разного рода скетчи 

-рекламные постеры

-Оформить графический прайс лист, чтобы была крутая страница на форуме

6 лет назад
guest_1564132531564
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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