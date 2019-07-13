На 5-10 фото отфотошопить лицо
Изменить содержимое фотографий
Изменить содержимое фотографий в 1й добавить снег и мусора около мусорок (сделать начало зимы). во второй (с мужиком) сделать пустым один мусорный контейнер. Всего фоток около 500 шт. Качество фото можно сделать плохим (как на старый фото аппарат). Но должно быть естественным а не рисованным.
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