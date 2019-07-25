Развернуть изображения.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок581 просмотр

Изображение должно распологаться самой широкой частью на горизонтали.   Мешочек удалить . 

6 лет назад
frola
Ольга 
58 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Asta11_
56 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Все ок.
спасибо

Заявки фрилансеров

Asta11_
56 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад