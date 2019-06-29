Удаление и замена фона в изображения . Дрим арт . Коррекция цвета и ретушь фотографий. обработка для интернет магазина .
Предоставляю Вам неограниченное количество внесения изменений - до Вашей полной удовлетворенности результатом!
Работы будут производится в фотошопе CS6
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа! Все сделано в срок и качественно. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
спасибо !
$2
10 баллов
6 лет назад
Все ок.
Ответный отзыв
спасибо
$1
10 баллов
6 лет назад
Благодарен Наталье за проделанную работу. Нужно было обработать фотографию для резюме. Все было сделано очень быстро и качественно. Как исполнителя рекомендую всем. Обращайтесь. Останетесь очень довольны.
Ответный отзыв
И вам спасибо . приятно с вами было работать.
Обработка фотографий
3 отзыва
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга