Asta11_

Наталья Asta11_

 
56 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Удаление и замена фона в изображения . Дрим арт . Коррекция цвета и ретушь фотографий. обработка для интернет магазина .

Предоставляю Вам неограниченное количество внесения изменений - до Вашей полной удовлетворенности результатом!

Работы будут производится в фотошопе CS6

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Отзывы заказчиков

Palic
46 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Деловое фото
Отличная работа! Все сделано в срок и качественно. Всегда на связи. Рекомендую!
спасибо !
Ответный отзыв
frola
Ольга 
58 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Развернуть изображения.
Все ок.
спасибо
Ответный отзыв
fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обработать одну фотку.
Благодарен Наталье за проделанную работу. Нужно было обработать фотографию для резюме. Все было сделано очень быстро и качественно. Как исполнителя рекомендую всем. Обращайтесь. Останетесь очень довольны.
И вам спасибо . приятно с вами было работать.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
3 отзыва
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга