Деловое фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен25 заявок393 просмотра

Добрый день! Необходимо сделать обработку фото в деловом стиле. Если надо , можно поменять, размыть фон. На фото с цветами, фон обязательно поменять. Короче, надо сделать так , чтобы выглядело солидно и красиво. 

6 лет назад
Palic
46 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Asta11_
56 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$6
1 день
Отличная работа! Все сделано в срок и качественно. Всегда на связи. Рекомендую!
спасибо !

Заявки фрилансеров

Asta11_
56 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад