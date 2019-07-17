Цветокоррекция в едином стиле для аккаунта Instagram

Привет!

Фотографии для аккаунта Instagram стоматологической клиники (инструмент, сотрудники и тп.).

Нужно подобрать единый стиль обработки, чтобы они смотрелись целостно в общем виде профиля (очень НЕ хотелось бы, чтобы это был один пресет, который одинаково накладывается на все фотографии без корректировок (так и я могу).

Пример конкурентов в прикрепленных файлах.

Обрабатывать нужно будет партиями по несколько штук.

Если сработаемся - возможна дальнейшее долгосрочное сотрудничество для подготовки фотографий на сайты и в соц. сети.