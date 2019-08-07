Убрать водяные знаки со 100 фотографий

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Завершен37 заявок1152 просмотра

Необходимо убрать водяные знаки (100 фото). Напишите стоимость и сроки за обработку 100 фото. Прикрепляю пример фото, с которого нужно удалить водяные знаки.

6 лет назад
DMS_
Вера 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmitryi1972vt
Дмитрий 
52 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$50
14 дней
Escrow
Отличный исполнитель. Быстро, качественно, оперативно. Рекомендую.
Приятно когда четко поставлена Задача. Отлично работается с серьезным Заказчиком. Оплатила мгновенно. Отличный Заказчик!

Заявки фрилансеров

dmitryi1972vt
Дмитрий 
52 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад