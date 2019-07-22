Пресет для обработки фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт13 заявок618 просмотров

Прилагаю примеры. Что важно: повторить резкость, чистоту и контрастность цветов, а также скинтон. Это самое важное что мне нужно. 

https://mywed.com/ru/photo/404257507/?from=day

https://mywed.com/ru/photo/404244749/?from=day

https://mywed.com/ru/photo/404253415/?from=day

https://mywed.com/ru/photo/404217353/?from=day

https://mywed.com/ru/photo/404159433/?from=day

Пример исходного фото также прилагаю. 

https://yadi.sk/i/yovCrq7Tld2xTg

https://yadi.sk/i/_EWvOGxm61VWwA

Оплата по факту выполнения. 400 руб. на яденьги или вм. если сбербанк то комиссия за ваш счет. 

6 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
27 отзывов

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