Необходимо убрать людей с заднего плана.
Убрать заметные пиксели с фото.
Нужно убрать заметные пиксели с фото. Файл в jpg или psd формате.
Заявки фрилансеров
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