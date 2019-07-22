Обработка фото

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Закрыт13 заявок202 просмотра

Есть фотография, где у мужчины лицо прямо, а плечи под углом.  Нужно будет сделать так, что бы на фото он был в костюме и фон сделать белым

6 лет назад
guest_15637802526669
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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