Поработать немного в фотошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки146 просмотров

Найти исходник или фото в лучшем качестве;

На заднюю сторону планшета врача нанести лого компании, максимально реалистично;

Результат в .png.

6 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sevanone
Севан 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Рекомендую
Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

sevanone
Севан 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад