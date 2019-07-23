Создать изображение

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок186 просмотров

1344x432 на котором написано - летняя распродажа теплых полов со скидкой 50%, на фото должны быть теплые электрические полы и удивленная женщина или или мужчина + женщина и кнопка - узнать подробнее. Фрмат сдачи заказа - psd в слоях для каждого объекта.

Примеры прикрепляем. 

Картинку любую(любые объекты с яндекс или гугл картинок на Ваш выбор), с одним условием - изображаемые теплые полы и их комплекты не должны иметь конкретного названия или явно узнаваемого брэнда как на наших примерах. Изображение должно быть красивым и качественным.

6 лет назад
pollloid
Юрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$2
1 день
Нужно было создать баннер для категории товаров. Задача выполнена быстро, по ТЗ, изображение - качественное. Рекомендую.
Отличный заказчик.Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад