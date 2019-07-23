Создать изображение

1344x432 на котором написано - летняя распродажа теплых полов со скидкой 50%, на фото должны быть теплые электрические полы и удивленная женщина или или мужчина + женщина и кнопка - узнать подробнее. Фрмат сдачи заказа - psd в слоях для каждого объекта.

Примеры прикрепляем.

Картинку любую(любые объекты с яндекс или гугл картинок на Ваш выбор), с одним условием - изображаемые теплые полы и их комплекты не должны иметь конкретного названия или явно узнаваемого брэнда как на наших примерах. Изображение должно быть красивым и качественным.