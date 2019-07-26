IARANL

Александр IARANL

 
66 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработка фотографий

    Здравствуйте, ищу специалиста высокого класса для обработки фотографий . Оплата по договоренности. Просьба любителям не беспокоить. Связь только по эл. почте, телеграмм. Оставляйте, пожалуйста, способы связи с вами

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно обработать фотографию

    Вырезать человека ( задний  фон сирень) и вставить на другой фон.Слегка обработать некоторые  детали лица. Оплата по договорённости. Нужно сделать работу на почти отлично,. Фотографию скину на майл

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Нужно обработать фотографию
Александр - отличный заказчик !!! Задачу ставит чётко, вежлив в общении, всегда на связи, с оплатой проблем не было. Всем рекомендую.
Заказ выполнен на отлично и быстро! Рад знакомству и надеюсь продолжим взаимоотношения.
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