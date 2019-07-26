Мы нашли фотографию нашего дедушки,к сожалению кто-то продавал или еще что другое , написал сверху фото.Хотели бы удалить запись. Фото на майл
Обработка фотографий5 заявок
Закрыт
5 лет назад
Мы нашли фотографию нашего дедушки,к сожалению кто-то продавал или еще что другое , написал сверху фото.Хотели бы удалить запись. Фото на майл
Ищу высококвалифицированного специалиста, с опытом работы фотографа, ретушера
Здравствуйте, ищу специалиста высокого класса для обработки фотографий . Оплата по договоренности. Просьба любителям не беспокоить. Связь только по эл. почте, телеграмм. Оставляйте, пожалуйста, способы связи с вами
Вырезать человека ( задний фон сирень) и вставить на другой фон.Слегка обработать некоторые детали лица. Оплата по договорённости. Нужно сделать работу на почти отлично,. Фотографию скину на майл