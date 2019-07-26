Обработать серию из 7-ми семейных фотографий в лавандовом поле

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок198 просмотров

Фотографии нужны для семейного альбома с возможностью повесить на стенку в рамке. Главная задача сделать цветокорекцию, подправить по возможности кожу на некоторых фотографиях.

6 лет назад
guest_15644885623724
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$21
2 дня

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад