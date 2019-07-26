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Обработать серию из 7-ми семейных фотографий в лавандовом поле
Фотографии нужны для семейного альбома с возможностью повесить на стенку в рамке. Главная задача сделать цветокорекцию, подправить по возможности кожу на некоторых фотографиях.
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