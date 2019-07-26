Необходимо внести текстовые исправления в картинках. В архиве "исправления" указано что нужно исправить.
Ретушер-проявка raw (репортаж, крещение, свадьбы)
Работа с raw-удаления брака, цвето и свето коррекция, кадрирование в программе lightroom, перевод в jpeg, ретушь (портретура 50%+удаление дефектов кожи и убрать красноту кожи, пластика при необходимости).
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