Ретушер-проявка raw (репортаж, крещение, свадьбы)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок605 просмотров

Работа с raw-удаления брака, цвето и свето коррекция, кадрирование в программе lightroom, перевод в jpeg, ретушь (портретура 50%+удаление дефектов кожи и убрать красноту кожи, пластика при необходимости). 

 

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6 лет назад
boriles
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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