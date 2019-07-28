Нужно отретушировать фотографию и поменять фон на синий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок188 просмотров

Нужно отретушировать фотографию и поменять фон на синий жду от вас предложений бюджет до 150 рублей 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Отличный заказчик. Задача описана доступным языком, в том числе с предоставлением примеров желаемого результата. Коммуникация отличная, оплата совершена вовремя.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад