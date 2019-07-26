Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт34 заявки595 просмотров

Добрый день! Необходимо обработать фото с телефона для возможности прочитать текст на другом телефоне. Изображение размыто и нечеткое.

6 лет назад
guest_15644107723371
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров