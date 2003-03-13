Добрый день! Необходимо вставить фрагмент (труба квадратного сечения 120х120 мм) в фото веранды - по центру веранды (для проекта на доп. работы). Ширина веранды - 7 метров. Глубина - 6 ...
Сделать фон для памятника
Добрый день
Есть памятники без фона, для них нужно сделать(нарисовать, вставить, придумать) один фон, чтобы композиция смотрелась лучше.
Пример памятника и примеры итогового результата (примеры того, что хочу получить в итоге) приложу к задаче
Нужно не обработать фотографии, а сделать фоновую картинку
от вас жду стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
См. вложениеОбработка фотографий6 заявокЗакрыт6 лет назад
Убрать недостатки кожи, сделать цветокоррекцию, применить эффект/фильтрОбработка фотографий68 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно обработать фото с стиле аниме =) желательно до пятницы Убрать наушники, остальное сделать как на фото. На заднем плане красная пустыня, если возможно, если нет, то просто закрасить одним цветом.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно обработать 20 фотографий. Особой ретуши не нужно, скорее цветокоррекция и выравнивание, удлинить ноги, сделать модель немного худее.Обработка фотографий15 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно фото значка на ютуб канал. Это должно быть мое портретное фото (предоставлю) с полигональным артом или то, что более трэндовое сейчас. Можно в мульт-стиллистике.Завершен6 лет назад
Фотографии нужны для семейного альбома с возможностью повесить на стенку в рамке. Главная задача сделать цветокорекцию, подправить по возможности кожу на некоторых фотографиях.Закрыт6 лет назад
Работа с raw-удаления брака, цвето и свето коррекция, кадрирование в программе lightroom, перевод в jpeg, ретушь (портретура 50%+удаление дефектов кожи и убрать красноту кожи, пластика при необходимости). Результаты поискаВсе результатыКупуйте Adobe ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо внести текстовые исправления в картинках. В архиве "исправления" указано что нужно исправить.Завершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо обработать фото с телефона для возможности прочитать текст на другом телефоне. Изображение размыто и нечеткое.Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт6 лет назад