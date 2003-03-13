Сделать фон для памятника

Добрый день

Есть памятники без фона, для них нужно сделать(нарисовать, вставить, придумать) один фон, чтобы композиция смотрелась лучше.

Пример памятника и примеры итогового результата (примеры того, что хочу получить в итоге) приложу к задаче

Нужно не обработать фотографии, а сделать фоновую картинку

от вас жду стоимость и сроки.