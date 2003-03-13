Сделать фон для памятника

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки396 просмотров

Добрый день

Есть памятники без фона, для них нужно сделать(нарисовать, вставить, придумать) один фон, чтобы композиция смотрелась лучше.

Пример памятника и примеры итогового результата (примеры того, что хочу получить в итоге) приложу к задаче

Нужно не обработать фотографии, а сделать фоновую картинку

от вас жду стоимость и сроки.

6 лет назад
fenixpro
Дмитрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

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