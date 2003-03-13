Нужно обработать фото с стиле аниме =) желательно до пятницы Убрать наушники, остальное сделать как на фото. На заднем плане красная пустыня, если возможно, если нет, то просто закрасить одним цветом.
Ретуширование
Убрать недостатки кожи, сделать цветокоррекцию, применить эффект/фильтр
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно обработать 20 фотографий. Особой ретуши не нужно, скорее цветокоррекция и выравнивание, удлинить ноги, сделать модель немного худее.Обработка фотографий15 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно фото значка на ютуб канал. Это должно быть мое портретное фото (предоставлю) с полигональным артом или то, что более трэндовое сейчас. Можно в мульт-стиллистике.Завершен6 лет назад
Фотографии нужны для семейного альбома с возможностью повесить на стенку в рамке. Главная задача сделать цветокорекцию, подправить по возможности кожу на некоторых фотографиях.Закрыт6 лет назад
Работа с raw-удаления брака, цвето и свето коррекция, кадрирование в программе lightroom, перевод в jpeg, ретушь (портретура 50%+удаление дефектов кожи и убрать красноту кожи, пластика при необходимости). Результаты поискаВсе результатыКупуйте Adobe ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо внести текстовые исправления в картинках. В архиве "исправления" указано что нужно исправить.Завершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо обработать фото с телефона для возможности прочитать текст на другом телефоне. Изображение размыто и нечеткое.Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ретуш фотографий для выкладки в соц сеть. Фотографии свадебные.Завершен6 лет назад
Требуется обработать несколько фотографий для размещения в соцсетях. Стандартный набор, подправить немного дефекты, где то подстветлить, где то наоборот. Где то подрегулировать резкость. Вам как профессионалу виднее. Пожалуйста размещайте цены ...Обработка фотографий100 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно отретушировать фотографию и поменять фон на синий жду от вас предложений бюджет до 150 рублейЗавершен6 лет назад