Вставить фрагмент (трубу) в фото веранды

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок292 просмотра

Добрый день!

Необходимо вставить фрагмент (труба квадратного сечения 120х120 мм) в фото веранды - по центру веранды (для проекта на доп. работы).

Ширина веранды - 7 метров.

Глубина - 6 метров.

Сделать нужно срочно, в течение 30 минут.

6 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Все сделано быстро, качественно. Доработки вносились оперативно. Сотрудничеством очень доволен!
Приятно работать с Алексеем. Отличная постановка задачи, разумные правки, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад