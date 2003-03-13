Обтравка пером

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт2 заявки210 просмотров

Здравствуйте! Нужна обтравка пером и все.

15 фото, бюджет - 400р. Оплата на вебмани. Посмотреть можно по-ссылке https://dropmefiles.com/VjGsG

Сроки - завтра до 10.00 по Киеву. 

Если есть желающие - сделайте одну тест фото и пришлите в формате PNG без фона (растушевка краев - 0,5 пикс).

По-итогам теста выберу исполнителя, спасибо!

6 лет назад
yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад

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