Разделить, очистить и отретушировать 1000 изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки357 просмотров

Приветствую. Имеется приблизительно 500 фотографий, сканировались они вместе по 3-5 штук, нужно их разделить, если требуется - выровнять их ориентацию и отретушировать, т.к. фото очень старые.

Так же есть две книги, вместе там 500 страниц. Необходимо очистить изображения, чтобы они были готовы к печати. Т.е. выровнять ориентацию, убрать желтый фон, убрать "отражения" предыдущих страниц, чтобы был просто чёрный текст на белом. Так же, если получится - привести шрифт в норму, т.к. там буквы видны не полностью.

Жду ваши предложения по цене и срокам. Сроки мне важны, потому в случае их несоблюдения - оставляю за собой право отказаться от сотрудничества без компенсации ваших трудозатрат.

6 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
онлайн

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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