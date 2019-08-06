Поправить картинку в фотошопе

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Завершен20 заявок385 просмотров

Картинка https://pp.userapi.com/c851128/v851128006/182400/FsE5uB3n8Cs.jpg, нужно:

1)Удалить текст в центральном блоке и чуть увеличить его ширину, а также наверху поставить цифру 1

2)В правом блоке убрать весь текст кроме верхних слов(просто залить всё цветом фона)

Тоже самое для трёх картинок.

При отклике пишите стоимость и обязательно один из контактов: телеграм/профиль вконтакте/скайп

6 лет назад
a_yakk
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$2
1 день
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Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
#1
Обработка фотографий