Сделать 4 мокапа

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок246 просмотров

Необходимо сделать 4 качественных мокапа, в виде комнаты. Меняться будет стена. Время на разработку до 3х дней.

Желательно сделать 2 с разными диванами, 2 с разными стульями. Самое главное что бы выглядело все реалистично и красиво. Размер 1170x600px

Примеры прикрепляю. 

6 лет назад
TBT000
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$15
3 дня
Все замечательно, отличный дизайнер!
Выполнил данное задание c удовольствием. Михаил оперативно отвечает на сообщения, что не маловажно! Мои рекомендации как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад

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