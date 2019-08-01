Обработка фото для сайта

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Закрыт12 заявок195 просмотров

Нужно обработать фотографии (около 200) для сайта. Сделать белый фон, примерно одинаковый отступ от края, единый размер, образцы разных форматов предоставим. 

6 лет назад
savelyev13
Максим 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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