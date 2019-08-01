Увеличить размер центрального блока у картинок

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Закрыт20 заявок371 просмотр

Есть 3 картинки:

https://sun9-26.userapi.com/c858020/v858020104/35622/vOvh5YqqChI.jpg

https://sun9-5.userapi.com/c855032/v855032578/adc2a/h0fBo2o2nAI.jpg

https://sun9-41.userapi.com/c855032/v855032578/adc33/GQeGtekPUo8.jpg

Там есть левый блок, правый блок, и самый маленький-центральный.

Задача: сделать, чтобы ширина центрального блока была как на картинке https://sun9-14.userapi.com/c851036/v851036453/1863c0/pAoJIgpcIsg.jpg

А левый и правый блоки структурно остались бы такими же(в них можно уменьшать шрифт и.т.д.)

При отклике указывайте стоимость и очень желательно телеграм(если телеграма нет, то профиль вконтакте).

6 лет назад
a_yakk
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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