Обработка фото-потока

Очень рекомендую Евгения! Очень ответственный и исполнительный человек! Обсуждает все, постоянно на связи, всегда отвечает на все непонятные вопросы и подсказывает, как лучше. даже когда ему пришлось срочно переделать большую часть работы, сделал все быстро, качественно и максимально хорошо. Спасибо, буду обращаться еще.