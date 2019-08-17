Редактировать несколько хедшатов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок348 просмотров

Отличный пример отредактированных хедшатов здесь:

https://anthonymongiellophotography.shootproof.com

Пожалуйста прикрепите ссылки к вашим работам

Несколько хедшатов для редактирования прикреплены здесь

6 лет назад
toppyc09
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$15
3 дня
Великолепная работа! Умение тщательно понимать заказ и его детали, быстро и очень качественно выполнять - сильная сторона Дмитрия! Рекомендую!! 10 из 10
Отличное задание, было интересно сотрудничать! Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад