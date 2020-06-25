Отличный пример отредактированных хедшатов здесь: https://anthonymongiellophotography.shootproof.com Пожалуйста прикрепите ссылки к вашим работам Несколько хедшатов для редактирования прикреплены здесь
Сделать векторную аватарку по фото
Здравствуйте, нужно сделать векторную аватарку по предоставленному фото.
Аватарка должна быть в стиле как референс, который я приложила к заданию. Фотография будет предоставлена в личку откликнувшимся.
На фото нет очков, их нужно будет дорисовать. Нужны такие же очки, как на референсе. На фото человек в футболке, нужно сделать также как и на референсе в рубашке и черном пиджаке (его еле видно).
Также стиль аватарки должен быть как на референсе (свет, тени, детализация и т. д.)
Возможны правки, так как непонятно как это будет выглядеть в конечном итоге. Нужно будет делать правки, пока меня не устроит результат.
Бюджет 500 рублей, сроки 2-3 дня.
Делаете иллюстрацию, показываете мне в растре с водным знаком или как хотите. Смотрим, что доработать, дорабатываем. Затем я оплачиваю работу и вы скидываете исходник в форматах .eps .ai jpg
Прикладываю референс. Фото в личку заинтересовавшимся.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $15Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ретушь чистая кожаОбработка фотографий26 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер! Нужно из фотографии сделать шарж, каррикатуру или мультяшный эффект. В приложении PRISMA ничего интересного не нашел, там в основном свет и цвет меняется.Обработка фотографий15 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделаю шапку на ютюб канал. Стоимость-50руб.Обработка фотографий9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо качественно убрать людей с фото. Сделать нужно срочно. В течение часа выберу исполнителя. Фото прикрепил.Завершен6 лет назад
- $76
необходимо обработать примерно 100 + фотографий, чтобы они были одного качества (светокоррекция, цветокоррекция, очистить от шумов).Завершен6 лет назад
- $15
Необходимо сделать 4 качественных мокапа, в виде комнаты. Меняться будет стена. Время на разработку до 3х дней. Желательно сделать 2 с разными диванами, 2 с разными стульями. Самое главное что бы выглядело все реалистично ...Завершен6 лет назад
Есть 3 картинки: https://sun9-26.userapi.com/c858020/v858020104/35622/vOvh5YqqChI.jpg https://sun9-5.userapi.com/c855032/v855032578/adc2a/h0fBo2o2nAI.jpg https://sun9-41.userapi.com/c855032/v855032578/adc33/GQeGtekPUo8.jpg Там есть левый блок, правый блок, и самый маленький-центральный. Задача: сделать, чтобы ширина центрального блока была как на картинке https://sun9-14.userapi.com/c851036/v851036453/1863c0/pAoJIgpcIsg.jpg А ...Обработка фотографий20 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать замену фона, придать фотографии крутой вид ( яркость, резкость и т.д.)Обработка фотографий45 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно обработать фотографии (около 200) для сайта. Сделать белый фон, примерно одинаковый отступ от края, единый размер, образцы разных форматов предоставим.Обработка фотографий12 заявокЗакрыт6 лет назад