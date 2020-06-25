Сделать векторную аватарку по фото

Здравствуйте, нужно сделать векторную аватарку по предоставленному фото.

Аватарка должна быть в стиле как референс, который я приложила к заданию. Фотография будет предоставлена в личку откликнувшимся.

На фото нет очков, их нужно будет дорисовать. Нужны такие же очки, как на референсе. На фото человек в футболке, нужно сделать также как и на референсе в рубашке и черном пиджаке (его еле видно).

Также стиль аватарки должен быть как на референсе (свет, тени, детализация и т. д.)

Возможны правки, так как непонятно как это будет выглядеть в конечном итоге. Нужно будет делать правки, пока меня не устроит результат.

Бюджет 500 рублей, сроки 2-3 дня.

Делаете иллюстрацию, показываете мне в растре с водным знаком или как хотите. Смотрим, что доработать, дорабатываем. Затем я оплачиваю работу и вы скидываете исходник в форматах .eps .ai jpg

Прикладываю референс. Фото в личку заинтересовавшимся.