Дизайнер каталожник

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок376 просмотров

необходимо сделать каталожные фото по реальным фотографиям дверей. см. вложение.

всего необходимо сделать 18 дизайн фото для каталога.

срок 1-2 дня.

жду предложения.

Спасибо.

6 лет назад
titovkirill
Кирилл 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
6 лет назад
$17
1 день
Escrow
отлично сработались, решили достаточно не простую, интеллектуальную, дизайнерскую задачу. рекоменду. работа была выполнена в срок.
Интересный проект. Ответственный заказчик. Коммуникация и оплата выше всяких похвал. Очень доволен сотрудничеством с Кириллом. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
6 лет назад
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Обработка фотографий