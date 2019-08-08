Отличный пример отредактированных хедшатов здесь: https://anthonymongiellophotography.shootproof.com Пожалуйста прикрепите ссылки к вашим работам Несколько хедшатов для редактирования прикреплены здесь
Форточка для авы
отредактируйте мне фото, чтобы она была сочной. нужно будет убрать обговорённые моменты
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