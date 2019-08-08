Удаление фона пером

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок154 просмотра

Здравствуйте, ув. Фрилансеры.

Есть задача: удаление фона с фото. На выходе - PSD с исходным фото, обтравленным слоем и белым. ( растушевка краев 0,5 пикс).

Оплата - 15р за фото. Сроки - завтра до 15.00

Обьем - 100-105 фото. Постоплата.

Прикрепляю примеры к письму. Сделайте тест кто заинересован.

Спасибо!

6 лет назад
yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад

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