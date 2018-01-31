Настроить интернет магазин на движке wp e-commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок260 просмотров

Нужно адаптировать шаблон под движок wp e-commerce.

Создать фильтр поиска по товарам в дизайне шаблона

WordPress
8 лет назад
nwaker
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
справился хорошо!
Заказчику была дана небольшая консультацию по вопросам относительно его проекта, но само задание мной не выполнялось (кроме устной консультации) и оплату по заданию я не получал, т.к. не до конца была ясна суть требования, которые хочет реализовать заказчик.

Заявки фрилансеров

kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад