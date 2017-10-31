Модуль под опенкарт

Есть калькулятор доставки на старом сайте (самопис), его можно либо взять и перенести либо лучше написать с нуля под опенкарт.

Дополнительно внести изменения по улучшению.

Детали по запросу, более подробное задание есть.

Opencart 2.3

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