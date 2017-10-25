Создание "сайта-заказов" для продажи электротехнической продукции

Необходимо сделать сайт, основная цель которого является формирование заказов на покупку электротехнической продукции для юридических и физических лиц. Для наглядности продукта, который должен получиться сразу укажу сайт и все тогда должно стать ясным - http://www.elswi.by

Сайт должен содержать каталог-перечень торгуемой продукции и его актуальную цену, а также механизм формирования и отправки заказа на электронную почту организации.

Еще раз хочу указать, что приведенный выше сайт-конкурент является приблизительным аналогом продукта, который должен получится на выходе.

Срок выполнения работы - 4-5недель.

Убедительная просьба указывать ориентировочную стоимость вашего предложения.