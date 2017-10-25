Требуется вывести данные в карточку товара (модуль TecDoc Opencart) P.S. Верстка карточки прилагается
Создание "сайта-заказов" для продажи электротехнической продукции
Необходимо сделать сайт, основная цель которого является формирование заказов на покупку электротехнической продукции для юридических и физических лиц. Для наглядности продукта, который должен получиться сразу укажу сайт и все тогда должно стать ясным - http://www.elswi.by
Сайт должен содержать каталог-перечень торгуемой продукции и его актуальную цену, а также механизм формирования и отправки заказа на электронную почту организации.
Еще раз хочу указать, что приведенный выше сайт-конкурент является приблизительным аналогом продукта, который должен получится на выходе.
Срок выполнения работы - 4-5недель.
Убедительная просьба указывать ориентировочную стоимость вашего предложения.
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