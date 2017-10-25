Доработка и поддержка ИМ (NetCat)

В аттаче список задач и ссылка на текущий дев.

Требуется сделать задачи из списка (в приоритете первые 5 задач).

После завершения текущих задач требуется поддержка по новым.

Я выступаю в качестве ПМ в проекте.

Просьба откликаться только тем, кто знает данную CMS, уверен в своих силах и имеет хороший опыт в разработке ИМ.

Приступить требуется сразу.

Спасибо.