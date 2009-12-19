В аттаче список задач и ссылка на текущий дев. Требуется сделать задачи из списка (в приоритете первые 5 задач). После завершения текущих задач требуется поддержка по новым. Я выступаю в качестве ПМ в проекте. Просьба откликаться только тем, кто ...
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Надо доработать основную часть магазина. Текущий NetCat программист выпал на 2 недели, поэтому я срочно ищу замену. Превью страниц (все сверстано адаптивно): https://www.dropbox.com/sh/g299cdgagcliorc/AAAfXEnTr96CTU6QVglb4hK5a?dl=0 По бекенду: сейчас готовы все текстовые разделы, осталось сделать каталог, карточку товара и чекаут. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1wFqiRoBCL-thmR_jhfAP6qo7LPmscLdufQTRWO9_Xnw/edit?usp=sharing Сайт сделан на WordPress. Жду сразу бюджет и решение. Сроки - сегодня, завтра до 16:00 сделать. Указывайте телеграм или скайп.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1JWsL6a-vL4mcuz51Wj2ly4-EjFKTeLVz4YjofiVD5tA/edit?usp=sharing Указывайте цену и срок. По предоплате не работаю. Можно через БС.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мне нужно на WordPress натянуть верстку. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1G7-tVnvcxMncRG6zpsyjWZ77czTCQt_1WJ-bPKUFyqY/edit?usp=sharing Там же ссылка на превью экранов. Верстка в работе, готова будет на следующей неделе. По предоплате не работаю, разбиваю её по этапам. Просьба не откликаться тем у кого мало опыта. ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
kulinari.co - на странице оформления заказа есть 2 бага: 1) http://take.ms/VVs1j - если не выбираешь точное время доставки, то кнопка «Оформить заказ» не нажимается. 2) http://take.ms/PCTBK - поле со сдачей надо сделать необязательным, если выбран «Наличными». OpenCart Version ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Надо сделать по ТЗ правки на сайте для доставки еды: https://docs.google.com/document/d/1JWsL6a-vL4mcuz51Wj2ly4-EjFKTeLVz4YjofiVD5tA/edit?usp=sharing Работаю только по постоплате (можно разбить по этапам), либо по безопасной сделке. Срок - сделать за выходные.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
В очень интересный и перспективный, глобальный проект требуется лучший из лучших на должность «Ведущий программист»! Обязанности: * Разработка и сопровождение интернет-проекта «с нуля»; * Подключение платежных систем (Webmoney, Яндекс.Деньги и др.); * Формирование команды специалистов, необходимых для реализации проекта; * ...Системное программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад