aNtoN10

Антон aNtoN10

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка и поддержка ИМ (NetCat)

    В аттаче список задач и ссылка на текущий дев.  Требуется сделать задачи из списка (в приоритете первые 5 задач).  После завершения текущих задач требуется поддержка по новым.  Я выступаю в качестве ПМ в проекте.  Просьба откликаться только тем, кто ...

    NetCat
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка ИМ (NetCat) – только опытные кандидаты.

    Надо доработать основную часть магазина. Текущий NetCat программист выпал на 2 недели, поэтому я срочно ищу замену. Превью страниц (все сверстано адаптивно): https://www.dropbox.com/sh/g299cdgagcliorc/AAAfXEnTr96CTU6QVglb4hK5a?dl=0 По бекенду: сейчас готовы все текстовые разделы, осталось сделать каталог, карточку товара и чекаут. ...

    NetCatКарточки товаров
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установить сайт на WordPress

    Мне нужно на WordPress натянуть верстку. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1G7-tVnvcxMncRG6zpsyjWZ77czTCQt_1WJ-bPKUFyqY/edit?usp=sharing Там же ссылка на превью экранов. Верстка в работе, готова будет на следующей неделе. По предоплате не работаю, разбиваю её по этапам. Просьба не откликаться тем у кого мало опыта. ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • OpenCart 2.2 - поправить 2 бага на оформлении заказа

    $10

    kulinari.co - на странице оформления заказа есть 2 бага: 1) http://take.ms/VVs1j - если не выбираешь точное время доставки, то кнопка «Оформить заказ» не нажимается.  2) http://take.ms/PCTBK - поле со сдачей надо сделать необязательным, если выбран «Наличными». OpenCart Version ...

    OpenCart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка по ТЗ (OpenCart 2.2)

    $60

    Надо сделать по ТЗ правки на сайте для доставки еды: https://docs.google.com/document/d/1JWsL6a-vL4mcuz51Wj2ly4-EjFKTeLVz4YjofiVD5tA/edit?usp=sharing Работаю только по постоплате (можно разбить по этапам), либо по безопасной сделке. Срок - сделать за выходные.

    OpenCartПравки на сайт
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Ведущий программист в стартап

    В очень интересный и перспективный, глобальный проект требуется лучший из лучших на должность «Ведущий программист»! Обязанности: * Разработка и сопровождение интернет-проекта «с нуля»; * Подключение платежных систем (Webmoney, Яндекс.Деньги и др.); * Формирование команды специалистов, необходимых для реализации проекта; * ...

    PHPMySQLAjax
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад