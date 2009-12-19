Мне нужно на WordPress натянуть верстку. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1G7-tVnvcxMncRG6zpsyjWZ77czTCQt_1WJ-bPKUFyqY/edit?usp=sharing Там же ссылка на превью экранов. Верстка в работе, готова будет на следующей неделе. По предоплате не работаю, разбиваю её по этапам. Просьба не откликаться тем у кого мало опыта. ...