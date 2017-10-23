ТЗ на разработку и адаптивную верстку интернет-магазина одежды на Open

Цели и задачи проекта

Планируется создание интернет-магазина одежды и аксессуаров для парней и девушек.

Front-end 3 языка (Украинский-база, Английский, Русский).

Back-end язык – неважно, но желательно украинский.

Было принято решение пользоваться движком Opencart и его подгонять под наш проект.

Для экономии средств на проект - будем пытаться максимально пользоваться стандратными и бесплатными средствами OpenCart и дизайна.

На сегодня есть дизайн главной страницы (во вложении “ 2017-10-21-index-no-info.jpg”) и ТЗ по дизайну на остальные страницы сайта. Дизайнер готов менять заглавную страницу, если в ней есть несостыковки с «адаптивностью» Opencart.

Дизайнер пока неделал остальные страницы, т.к. мне хотелось бы чтобы он их делал параллельно с вами для того, чтобы утверждать все модули и формы на сайте (подгонять под стандартные вещи Opencart).

Идея в том, чтобы постараться использовать максимально базовые вещи OpenCart - подгонять дизайн под это, тем самым сэкономив на изменении стандратного шаблона сайта за счет небольшого изменения и доработок стандартных шаблонов Opencart и бесплатных модулей на marketplace и в интернете.

Во вложении в файле «Детальное ТЗ на верстку и разработку.pdf» - детальное описание всех страниц заказа и других вещей, в дополнение к стандратным вещам Opencart.

На этом этапе хотелось бы иметь сайт на хостинге, возможно в будущем перекинем его на виртуальный сервер. Вы должны установить OpenCart, сверстать и настроить все процессы, интернет-магазина (заказы, покупки и тд).

Структура заказа интернет-магазина:

1. Главная страница (предварительный дизайн во вложении)

2. Каталог всех товаров

3. Флайпейдж (один флайпейдж полностью отверстать с нашими данными/картинками)

4. Корзины и оформления товаров

5. Аккаунт пользователя

6. Пустые страницы, на которые ведут активные ссылки ("О нас", "Доставка и Оплата" и тд).

Все ссылки и элементы должны работать. Можно было сделать заказ и все работало в плане интернет-магазина..

Техническое оснащение

- Корректное отображение браузерами Chrome, Mozilla, Safari, Opera, Internet Explorer.

- Адаптивная верстка должна корректно отображаться на мобильных устройствах и планшетах (согласно базового адаптивного дизайна Opencart и нашего дизайна).

- Обязательная визуальная поддержка действий пользователя – т.н. «интерактив» (визуальное отображение активных,

пассивных ссылок и другие элементы согласно дизайна).

Базовые вопросы, на которые прошу ответить в предложении:

1. По вашему опыту, может есть какие-то у вас уже готовые модули или шаблоны, которые вы думаете стоит поставить на данный тип интернет магазина или же наоборот что-то убрать (что я не описал в ТЗ)?

2. Проблематично ли сделать в каталогах - эффект наведения на товар -> эффект imghvr-fade (http://www.imagehover.io/#download) с 2-ой картинкой такого же размера? Где в этом случае загружать второе фото?

Оплата и сроки

Согласно страницам:

1. Главная страница (оплата 25%, 5 дней работы после согласования дизайна)

2. Каталог всех товаров и каждой категории (оплата 15%, 3 дня работы после согласования дизайна)

3. Флайпейдж, один флайпейдж полностью отверстать (оплата 20%, 5 дней работы после согласования дизайна)

4. Корзины и оформления покупок (оплата 15%, 3 дня работы после согласования дизайна)

5. Аккаунт пользователя (оплата 15%, 3 дня работы после согласования дизайна)

6. 10% после недели пользования сайтом (проверка работы, логики, ошибок и прочего)

Параллельно с версткой, а именно со страницами, что были сданы/закончены - возможно будет меняться дизайн (мелочи). Всё, что не оговорено, выполняется на усмотрение исполнителя. Но в любом случае, надеюсь сойдемся, если я что-то пропустил...

Я считаю, что на баги должна даваться более долгая гарантия чем неделя и исправляться они должны всегда и бесплатно.