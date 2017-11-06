Восстановить админку интернет-магазина на Simpla

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Завершен5 заявок212 просмотров

Необходимо восстановить админку интернет-магазина на движке Simpla. Сайтом долгое время не пользовались, и сейчас некоторые страницы админки отображаются некорректно. 

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
7 лет назад
$10
1 день
Всё быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству!
Работаю с Александром не первый раз, в результате только положительные эмоции. Четкая постановка задачи, оплата в срок и желание поработать еще с таким заказчиком. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
7 лет назад

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