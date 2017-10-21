Интернет-магазин автозапчастей

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Закрыт14 заявок323 просмотра

  Нуждаемся в интернет магазине автозапчастей. Работа интересная и на перспективу.

Главные требования: 

  • определить движок магазина который будет выполнять все поставленные задачи с запасом прочности
  • функционал и работа с поставщиками на типа exist, autodoc, ixora, партКом
  • рассмотрим вариант создания полностью самописного движка удовлетворяющий всем требованиям
  • интеграция с 1с: обмен запасами, заказами, номенклатурой и ценами
Вся подробная информация предоставляется всем заинтересованным лицам, бюджет определяется в процессе обсуждения

Дополнение к заказу:

  • Номенклатура более 100к позиций
  • Система обмена информации о товаре с поставщиком может быть различной: либо в режиме онлайн post, либо поставщик регулярно обновляет прайс с остатками (нужно определиться что именно будет)
8 лет назад
Viper83
Иван 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров