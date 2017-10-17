Правки сайта на opencart

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен специалист по Shop-script, что бы доработать интернет-магазин. Так, сложилось, что половина работы уже завершена, а половина осталась. Предыдущий специалист ушел по семейным обстоятельствам и не доделал собственную работу. В связи с ...