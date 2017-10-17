Правки сайта на opencart

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Закрыт8 заявок158 просмотров

Необходимо внести мелкие правки в интернет-магазин на opencart. 

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1UtirtAR8X047dh6J_oLKuRIdFIpL2hp9Bb9K8THbaLQ/edit?usp=drive_web

Opencart
8 лет назад
Rusov86
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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