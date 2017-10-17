Перенос сайта на React. back-end + front-end

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Закрыт2 заявки204 просмотра

 Добрый день.

Перенос сайта на React. back-end + front-end. Платформа агрегирует отзывы посетителей по отелям через Booking, Tripadviser. Платформа должна позволять добавлять несколько локаций,

экспорт данных,  показ графиков, предоставление аналитики, подключить

через API анализ текста и сбор данных с платформ (готовы).

Напишите за сколько по времени можете сделать и стоимость.

8 лет назад
AddaNorman
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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