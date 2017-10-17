Добрый день.

Перенос сайта на React. back-end + front-end. Платформа агрегирует отзывы посетителей по отелям через Booking, Tripadviser. Платформа должна позволять добавлять несколько локаций,

экспорт данных, показ графиков, предоставление аналитики, подключить

через API анализ текста и сбор данных с платформ (готовы).

Напишите за сколько по времени можете сделать и стоимость.