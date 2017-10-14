Доработки по интернет-магазину на Shop-script

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен специалист по Shop-script, что бы доработать интернет-магазин. Так, сложилось, что половина работы уже завершена, а половина осталась. Предыдущий специалист ушел по семейным обстоятельствам и не доделал собственную работу. В связи с этим взяли для завершения работ фрилансера, который ни чего не сделал и затянул только время. Прошу отнестись со всей ответственностью к задаче, если Вы не способны ее выполнить, не добавляйте свою ставку к заявке. Список правок - https://docs.google.com/document/d/1v-561OFRRhz06gB6LoLdeFbspW_2L8QoNtRa3dGS6dc/edit?usp=sharing P.S. Зеленым отмечены уже завершенные работы по сайту. Макеты - https://drive.google.com/drive/folders/0B9sG65Wshx6ANHdkSzkyNEx1c1E?usp=sharing Жду, цены и сроки. Спасибо.