Хотим привлечь специалиста по настройке магазина АВИТО и работы с его инструментами.Интересует повышение эффективности.
Интернет-магазин для ресторана на WP
Cверстать и настроить сайт интернет-магазин ресторана согласно ТЗ и макетам страниц.
Сайт адаптивный (с мобильной версией)
на 2-х языках (версии на русском и английском).
CMS желательно Wordpress с визуальным редактором.
После заключения договора с платежной системой так же будет нужно настроить оплату на сайте.
Заявки фрилансеров
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