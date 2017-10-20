Sms уведомление на сайте wordpress

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Завершен6 заявок253 просмотра

http://strollerspa.ru/

На данный момент установлен плагин APG SMS Notifications

Нужно настроить чтобы работало

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В заявке указывать бюджет и срок. Заявки без цены и сроков рассматриваться не будут

WordPress
8 лет назад
liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Трое работников, даже тех, кто позиционировал себя супер профессионалом сделать не смогли. Сергей сделал все быстро, качественно, многократно протестировал и все проверил на 200%. Всегда был на связи. Прекрасный исполнитель. Рекомендую и сама надеюсь с ним работать еще долго и продуктивно.
Спасибо Елене за интересный проект. Всё прошло на высоком уровне, чёткое тех.задание, моментальная оплата за проделанную работу. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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