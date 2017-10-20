Sms уведомление на сайте wordpress

Трое работников, даже тех, кто позиционировал себя супер профессионалом сделать не смогли. Сергей сделал все быстро, качественно, многократно протестировал и все проверил на 200%. Всегда был на связи. Прекрасный исполнитель. Рекомендую и сама надеюсь с ним работать еще долго и продуктивно.