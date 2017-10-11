Создать интернет-магазин. CMS WP, OpenCart, MODX на ваше усмотрение.

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Закрыт29 заявок387 просмотров

Нужно создать ИМ на тему "Кухонные мойки, смесители,духовые шкафы, вытяжки и т.д) т.е кухонное оборудование.

Шаблона нет, но есть 2 сайта (robotoman.ru и makeup.com.ua), я бы хотел совместить их в 1 сайт. (Возможен Ваш вариант шаблона)

Важно:

1)что бы можно было максимально комфортно создавать товарные позиции, был импорт товаров из csv. 

2) Экспорт товаров в yml или csv для прайс агрегаторов.

3) Удобная и понятная админка.

Жду Ваших предложений сразу с предварительной ценой! 

MODXOpencartWordPress
8 лет назад
mstas226
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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