Создать интернет-магазин. CMS WP, OpenCart, MODX на ваше усмотрение.

Нужно создать ИМ на тему "Кухонные мойки, смесители,духовые шкафы, вытяжки и т.д) т.е кухонное оборудование.

Шаблона нет, но есть 2 сайта (robotoman.ru и makeup.com.ua), я бы хотел совместить их в 1 сайт. (Возможен Ваш вариант шаблона)

Важно:

1)что бы можно было максимально комфортно создавать товарные позиции, был импорт товаров из csv.

2) Экспорт товаров в yml или csv для прайс агрегаторов.

3) Удобная и понятная админка.

Жду Ваших предложений сразу с предварительной ценой!