Интернет магазин доставки пиццы

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Закрыт13 заявок320 просмотров

Нужно разработать интернет магазин доставки пиццы и сопутствующих продуктов.

Интересует сейчас цена программиста. Дизайн и верстка в разработке.

Очень близкий по функционалу сайт https://pizzasushiwok.ru/

Функционал:

1. Платформа Modx Revo: модуль интернет магазина на ваш выбор

2. Категории и типы продукции, например Категории: пиццы, напитки, пироги. Типы: Мясная, вегетарианская, Морская (типов может быть несколько, они будут участвовать в фильтре.)

3. Продукт с характеристиками:

- Фотография (учесть что будет несколько)

- Пиктограмма, выводить иконку типа рядом с фото.

- вариации покупок: размер, тесто (при выборе вариации меняется картинка и параметры) учесть комбо вариации например 30см + тонкое тесто и 40см + обычное разные вариации

- параметры: Вес, цена, ингредиенты

- характеристики, должно быть Наименование и значение. например Белки: 20гр, Энерг. ценность: 300ккал

- параметры и характеристики разные для вариаций.

- Тегирование с отдельными страницами по тегам.

- Ингредиенты, возможность добавить ингредиенты для пиццы с выбором количества, которые меняют цену.

- Кросс-продажи: возможность выбора товаров из всех категорий для отображения на странице. Типа вместе с пицой покупают:

4. Страница категрии:

фильтр по типу.

Вывод всех товаров с вариациями (при выборе вариации меняется фото, цена и вес) и ингредиентами (добавка ингредиентов меняет цену.

5. Корзина:

- выводить на всех страницах информацию о содержании корзины

- учет скидочных промокодов

- Поля заказа

6. Личный кабинет с историей заказаов, личной скидкой, адресами и т.д.

MODX
8 лет назад
karenza
Карен 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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