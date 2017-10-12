Здравствуйте! Я начал делать инет-магазин на ucoz, но разобраться до конца не могу. Я не знаю ни html, ни всего остального :-) Мне нужно оформление, расставить фильтра, сортировки и т.д. Товар я добавлю ...
Создание Интернет-магазина на amiro cms
Требуется полностью настроить интернет-магазин на amiro CMS добавить товар порядка 100 позиций. настроить опции товара. Добавить небольшое описание на товар. Тематика светильники. Сроки сжатые. Цена договорная, рассмотрю предложения. Прошу отдельно указать стоимость разработки сайта и стоимость добавления товаров.
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