Создание Интернет-магазина на amiro cms

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Закрыт3 заявки160 просмотров

Требуется полностью настроить интернет-магазин на amiro CMS добавить товар порядка 100 позиций. настроить опции товара. Добавить небольшое описание на товар. Тематика светильники. Сроки сжатые. Цена договорная, рассмотрю предложения. Прошу отдельно указать стоимость разработки сайта и стоимость добавления товаров. 

8 лет назад
ledmin
Вадим 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров