Здравствуйте, уважаемый клиент! Очень рад, что Вы посетили мою страничку на Freelancehunt.com. Меня зовут Анна. Уже более 3-х лет, я совместно со своей командой успешно создаем веб-проекты различной сложности. Буду очень рад, если мы сможем помочь в решении поставленных задач и Вам. Основная цель нашей команды в каждом проекте, найти лучшее решение для его реализации. Мы уверены, что наше с Вами сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным.Достаточно часто наши клиенты заказывают у нас интернет-магазины и корпоративные сайты на CMS Wordpress, PHP framework`s Yii и Codegniter. Мы считаем, что данные технологии будут прекрасным решением, как для сложных так и простых проектов, за счет своей гибкости и простоты использования. Суммируя навыки нашей команды, мы используем в работе такие технологии:

PHP: PDO, doctrine, MVC, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Memcache, ООП, REST API, SOAP...;

PHP framework`s: Yii, CodeIgniter, Laravel;

Javascript Framework: ExtJs, JQuery, Angular;

E-commerce CMS: Wordpress(Woocommerce);

P.S. Для детального ознакомления с нашими работами, просмотрите портфолио, которое находится ниже по странице. Спасибо, за Вашего внимание!