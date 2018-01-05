Здравствуйте, уважаемый клиент! Очень рад, что Вы посетили мою страничку на Freelancehunt.com. Меня зовут Анна. Уже более 3-х лет, я совместно со своей командой успешно создаем веб-проекты различной сложности. Буду очень рад, если мы сможем помочь в решении поставленных задач и Вам. Основная цель нашей команды в каждом проекте, найти лучшее решение для его реализации. Мы уверены, что наше с Вами сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным.Достаточно часто наши клиенты заказывают у нас интернет-магазины и корпоративные сайты на CMS Wordpress, PHP framework`s Yii и Codegniter. Мы считаем, что данные технологии будут прекрасным решением, как для сложных так и простых проектов, за счет своей гибкости и простоты использования. Суммируя навыки нашей команды, мы используем в работе такие технологии:
- PHP: PDO, doctrine, MVC, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Memcache, ООП, REST API, SOAP...;
- PHP framework`s: Yii, CodeIgniter, Laravel;
- Javascript Framework: ExtJs, JQuery, Angular;
- E-commerce CMS: Wordpress(Woocommerce);
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